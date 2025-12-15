東京・赤坂にあるサウナで火事があり、30代の男女が意識不明の重体です。15日正午過ぎ、港区赤坂で「建物の3階でベルが鳴っている」と119番通報がありました。5階建てのビルの3階にあるプライベートサウナから出火したとみられていて、部屋の壁などを焼いて約1時間後に消し止められました。この火事で、客とみられる30代の男女2人がサウナ室内の入り口付近で裸で倒れているのが見つかり、意識不明の重体です。警視庁などが出火原因