資さん(すけさん)うどんでは、九州各県および山口県の各店舗(計66店舗)で12月11日〜28日の期間、年越しそばの事前予約を受け付けている。事前予約をすると、年越しそば各種・一部トッピングが10%割引となる。資さんうどんの年越しそば同店の「年越しそば」は、毎年12月30日・31日の2日間で5万食以上(店内飲食・持ち帰り)を販売する商品。持ち帰りの年越しそばでは、数量限定で海老天(2尾/400円)・肉(300円)の「トッピング」も用意