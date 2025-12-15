セブン‐イレブン・ジャパンは、12月26日から「ちいかわ」とのコラボキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」の第2弾を全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。同キャンペーンでは、原作に登場したスイーツをイメージした5商品の販売やオリジナルグッズがもらえる「ちいかわLINEスタンプラリー」を実施する。ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ同社は、人気キャラクター