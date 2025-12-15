韓国の元フィギュアスケート選手のキム・ヨナさん（35）が、2025年12月6日にインスタグラムを更新。夫で声楽家のコ・ウリムさん（30）との2ショットなど、プライベート写真を公開した。ワイングラス片手にほろ酔い？ショットもキム・ヨナさんは、黒のキャップをかぶったラフなスタイルで、街のイルミネーションを楽しむ写真を投稿。また、飲食店とみられる場所で、コ・ウリムさんと顔を近づけた自撮りショットや、ワイングラスを片