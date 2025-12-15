ドル円は朝の円安から一気に反落＝東京為替概況 先週末の海外市場でドル円は一時156円10銭台まで上昇した。その後の押し目が限定的にとどまったこともあり、週明けの市場は先週末終値である155円81銭前後でスタート後、やや堅調な動きを見せ、一時155円99銭まで上値を伸ばした。ゴトウビということで仲値に向けたドル買いもあると見られた。 仲値決定後一気に円高が進んだ。156円を付けきれなかったことで短期投資家