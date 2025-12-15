【これからの見通し】東京市場からの円高の流れが続くのか見極め、週明け海外市場は材料少なく 週明けの東京市場では、円高の流れが続いた。日銀の１２月会合での利上げ観測が広がるなかで、朝方発表の日銀短観が良好だったことが円買いを誘った。また、日経平均が売りに押されており、リスク警戒の面も加わっていた。ドル円やクロス円は一方通行での下落を示している。ただ、ドル円は155円台での取引、ユーロ円は182円