１３日、内モンゴル自治区フフホト市で開かれた大型就職説明会で求人情報を見る来場者。（フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社北京12月15日】中国国家統計局が15日発表した11月の都市部調査失業率は5.1％で、前月から横ばいだった。