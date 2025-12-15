撮影に応じるWBAバンタム級正規王者の堤聖也（左）と暫定王者のノニト・ドネア＝15日、東京都内ボクシングのトリプル世界戦（17日・両国国技館）へ向けた記者会見が15日、東京都内で行われ、世界ボクシング協会（WBA）バンタム級正規王者の堤聖也（角海老宝石）は、暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）と闘う団体内王座統一戦へ「やることはやった。計量をクリアし、リングに上がるまで抜かりなく準備を続ける」と引き締まっ