第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が２０２６年１月２、３日に行われる。過去６年間は青山学院大と駒沢大の２校が総合優勝を分け合ってきたが、大会の連覇記録となると、１９５９年の第３５回から６４年の第４０回大会まで、中央大が成し遂げた６連覇が最多だ。３５回大会の中央大は１年生を５人起用する思い切った布陣。１区は前夜から降った雪が道路に残る中をランナーたちがひた走った。３区には後の１９６