ビックカメラの通販サイト「ビックカメラ.com」で、2025年12月15日現在、「Nintendo Switch 2」を含むセット商品を販売中です。12月23日に配送予定 ゲームソフトや画面保護フィルムがセットになった商品です。内容によって価格が異なります。たとえば、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」＋「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」＋「画面保護ガラスフィルム」の3点セットは、5万8700円です。15日15時時点では