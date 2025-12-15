Bリーグは12月15日、「B.LEAGUE DRAFT 2026 LOTTERY」の配信決定を発表した。22日13時30分からBリーグ公式YouTubeで配信される。 Bリーグは2026－27シーズンから始まる「B.LEAGUE PREMIER」に向け、2026年1月29日にKanadevia Hallで「B.LEAGUE DRAFT 2026」を開催。ロッタリーはドラフト時における指名順を決定する抽選会で、2026年、2027年は新リーグ体制での順位を反映できな