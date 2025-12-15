12月13日、14日に東京・国立競技場で開催された『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』に、Snow Manが出演した。 （関連：『Snow Manの素のまんま』構成作家・永田篤がラジオを通じて感じた9人の成長「末永く続けていけたら」と語る番組への想い） 『2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』は、韓国の音楽番組『ミュージックバンク』（KBS）が手がける年末のスペシャルイベント。世界各国で開かれてきた