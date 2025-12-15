Jリーグは15日、『明治安田百年構想リーグ』の組み分けを発表した。秋春制元年の2026−27シーズンに向けた移行に伴い、来年2月から特別大会と銘打った『明治安田百年構想リーグ』を開催するJリーグ。そして15日、同大会の地域リーグラウンドにおいて、J1を2つのグループに、J2・J3を4つのグループに分けることが発表されていたなか、ついに各グループの組み分けが決定した。J1のEASTは、昇格組の水戸ホーリーホックとジェフ