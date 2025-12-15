パーク２４ [東証Ｐ] が12月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比3.6％減の341億円になったが、26年10月期は前期比12.7％増の385億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比35円増の65円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.0％増の118億円