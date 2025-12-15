ＲｅＹｕｕＪａｐａｎ [東証Ｓ] が12月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の最終損益(非連結)は2億2500万円の赤字(前の期は8600万円の赤字)に赤字幅が拡大し、3期連続赤字となった。なお、26年10月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の最終損益は1300万円の黒字(前年同期は3800万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.9％→1.4％に大幅改善した。 株探ニュ&#