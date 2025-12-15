ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ [東証Ｓ] が12月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の連結最終損益は172億円の赤字(前の期は2.9億円の黒字)に転落し、26年10月期は300万円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結最終損益は4.3億円の赤字(前年同期は4.1億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の17.7％→-23.5％に急悪化した。 株探ニュース