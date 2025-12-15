スターツプロシード投資法人 [東証Ｒ] が12月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の経常利益は前の期比12.7％減の12億円になり、26年4月期も前期比3.8％減の11.6億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を4680円→4825円(前の期は5470円)に増額し、今期は4650円にする方針とした。 株探ニュース