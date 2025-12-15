ｔｒｉｐｌａ [東証Ｇ] が12月15日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の5.8億円に伸び、26年10月期も前期比39.5％増の8.1億円に拡大を見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収、4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.9％増の2.1億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の26.1％→26.0％とほぼ横ばいだっ