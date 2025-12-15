15日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝155円11銭前後と、前週末午後5時時点に比べ54銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝182円02銭前後と68銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース