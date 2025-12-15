2025年12月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、「ミス・フィンランド」に続いてフィンランドの複数の政治家が「アジアの目」ジェスチャーを行って批判が広がっていると報じた。記事によると、9月にミス・フィンランドに選ばれたサラ・ザフチェ氏が先日、SNS上で両目を手でつり上げる画像とともに「中国人との食事」というテキストを投稿して批判が殺到、本人は「頭痛のせいでこめかみを揉んだ」などと釈明した