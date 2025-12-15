中国のロボット開発スタートアップ企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は12月13日、人型ロボット向け「App Store」の提供を開始したと発表しました。ユーザーは、自分でトレーニングしたダンス、武術、作業などのモデルをワンクリックでアップロード・共有できるほか、他の開発者が作成した動作プログラムをダウンロードしてロボットに展開することもできます。宇樹科技が公開したデモ資料によると、「宇樹App Store」は、