プロ野球・巨人の中川皓太投手が15日、契約更改交渉に臨み、6500万円アップの1億5000万円でサインしました。（金額は推定）今季はキャリアハイとなる63試合に登板。おもに大勢投手、マルティネス投手につなぐ勝ちパターンの一角として活躍しました。また、国内FA権も取得しましたが、ギリギリまで悩んで、巨人でプレーすることを決断。その理由は「巨人で日本一になっていないこと」でした。「すごい悩んだんですけど、ジャイアン