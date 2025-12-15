モデルでタレントのトラウデン直美（26）が15日までに自身のインスタグラムを更新。初級馬術指導者の資格試験に合格したことを報告した。馬にまたがる写真を披露したトラウデン。「実は、全日本決勝進出とあわせて今年のもうひとつの大きな目標だった、初級馬術指導者の資格試験に合格しました」と指導者の資格試験に合格したことを報告した。「資格をとったからといって突然上手くなるわけではないので、修行の日々は続きま