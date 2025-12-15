日韓の学生が参加する「第3回グローバルカレッジスタートアップキャンプ」のポスター日本と韓国の学生が社会課題を解決するためのビジネスプランを競い合う「第3回グローバルカレッジスタートアップキャンプ」が来年2月8〜11日に東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで開かれる。国境を越えて起業家を育成するのが狙い。一橋大と嘉泉大（韓国）が主催で、参加者を募集している。応募の締め切りは今年の12月26日。優勝