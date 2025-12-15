日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は15日、2026年のツアー日程を発表した。レギュラーツアーでは、新規大会として台湾ツアーと共催の「台湾ホンハイ・レディース」が3月12〜15日に台湾・オリエントCで開催される。パナソニック・オープンは特別協賛がNTTドコモビジネスに、開催期間が3日間から4日間に変更となり「NTTドコモビジネスレディース」として4月30日〜5月3日に千葉・浜野GCで開催される。毎年4月に開催されていたフジ