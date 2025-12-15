１５日に放送されたＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧｏＧｏＳｍｉｌｅ」では、１４日に投開票が行われた伊東市長選について取り上げた。前市長の田久保真紀氏は落選した。東洋大除籍にも関わらず、卒業証書と言われるものをチラ見せし、問題となった田久保氏は落選。結果判明後にはＸで「これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません」「今回の選挙戦で繋がったみなさんとの絆はいつまでも私の宝