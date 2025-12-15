TBSの江藤愛アナウンサーが12月13日にInstagramを更新。大分県日田市の「実家に帰ってしたかったこと」を3連続で投稿し、話題になっている。江藤アナはまず、《1福岡三大うどんのひとつを食べに行くこと。最近、関東にも進出したお店。ひるおびでも度々紹介していたので食べて見たくなり、福岡まで行ってきました》などとつづり、福岡県北九州市がルーツの「資さん（すけさん）うどん」を食したことを報告した。そして、