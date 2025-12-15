Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年12月15日は、防災、キャンプ、車中泊、在宅バックアップ電源まで幅広く対応できるJackeryの「Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源 ＋ 100W ソーラーパネルセット」がお得に登場しています。■この記事で紹介