食品の支援を必要としている人に向け、石川県内の金融機関が、職員や顧客から募った食品を寄付しました。北陸労働金庫では、社会貢献の一貫として、2022年から家庭で余っている食品を募るフードドライブの活動に取り組んでいます。ことしは10月から1か月間、窓口に来店した顧客や会員などに呼び掛け、菓子や米、飲料など約196キロ分が集まりました。15日は、集まった段ボール19箱分の食品が、こども食堂などに支援活動