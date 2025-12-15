リーグH前半は暫定4位…日本選手権初Vへ「勢いをつけて」日本ハンドボール界屈指のプロクラブ、リーグH男子のジークスター東京が、初の日本一奪取に弾みをつけた。ジークスターは13日、ホームの東京・ひがしんアリーナでアルバモス大阪と対戦。初優勝を狙う日本選手権（17日から、広島）を前に年内最後のリーグ戦に33-21で快勝し、レギュラーシーズン前半戦を暫定4位で折り返した。「ベンチもサポートメンバーもスタッフも盛り上