タレントの新山千春（44歳）が12月14日、公式ブログを更新。高校時代から通い続けている“思い出の町中華”を訪れたことを報告し、当時のエピソードや店主との温かな交流を明かした。この日、新山は「2025/12/14」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「わたしが高校生の時に近所に住んでいて、本当によく通わせてもらったお店！」と切り出し、東京・神保町にある町中華の名店「兆徳」を訪れたことを報告。「変わらない優しさ