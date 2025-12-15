2026年4月1日から施行JFA理事会の正式決議を経て適用Jリーグは12月15日、プロ契約を締結できる年齢制限を満16歳以上から「満15歳に達した日以後の最初の4月1日以降」に引き下げる方針を決議した。日本サッカー協会（JFA）理事会にて正式に決議される。施行は2026年4月1日を予定している。今回の改定は、JFAが定める「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」第1条第2項に関連するもので、これまでプロ契約を結