関東の19日(金)と20日(土)は広く晴れて乾燥するでしょう。特に20日(土)は夜もこの時期としては暖かくなり、厚手のコートを着なくても、お出かけできそうです。21日(日)とクリスマス当日の25日(木)は雨。クリスマスまでにイルミネーションを見に行くなら19日(金)か20日(土)が良いでしょう。19日(金)以降は寒気北上して気温上昇明日16日(火)は上空の寒気が西日本付近まで下がり、この時期らしい寒さが続きそうです。19日(金)から21日