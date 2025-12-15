ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、たっぷりの収納力と使いやすさが魅力の、ディズニーデザイン「キッチンカウンター」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「キッチンカウンター」ミッキーモチーフ © Disney タイプと価格：【幅120cm】55,900円