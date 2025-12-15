シリーズを重ねるごとにスケールをアップし、豪華スターが出演してきた人気カーアクション映画『ワイルド・スピード』に、サッカー界のスーパースター、クリスティアーノ・ロナウドが出演する可能性が浮上した。【写真】クリスティアーノ・ロナウド恋人の大きすぎる婚約指輪現地時間12月12日、同シリーズで主演と製作を務めるヴィン・ディーゼルが自身のインスタグラムを更新。ロナウドと肩を組み、親指を立てたポーズで写る2