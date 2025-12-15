徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこがダブル主演する2026年1月7日スタートのドラマ『令和に官能小説作ってます』（テレビ大阪／毎週水曜24時）のレギュラーキャストとして、遼河はるひ、内藤秀一郎、遠藤久美子、星田英利らの出演が発表された。併せて、キービジュアル、30秒トレーラーが公開。オープニングテーマは、7人組アイドルグループ・＃Mooove！の「アンチバキューマー」に決定した。【動画】OPテーマは＃Mooove！