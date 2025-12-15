セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年12月5日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコットFUNNY Ver.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコットFUNNY Ver.  登場時期：2025年12月5日より順次サイズ：全長約8×7×11cm種類：全4種（ティガー、ピグレット、イーヨー、プー）投入店舗：全国のゲームセンターな