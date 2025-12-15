ケンドリック・ラマーとSZAによる全世界スタジアムツアー『Grand National Tour』が、14日のオーストラリア・ゴールドコースト公演をもってフィナーレを迎えた。8ヶ月にわたり開催された同ツアーは、北米、南米、ヨーロッパ、オセアニアを巡る全47公演の大規模な共同ツアーとなった。【動画】BGMは「Not Like Us」！大谷翔平が公開した優勝パレードの写真＆動画ツアーは4月19日にアメリカ・ミネアポリスで開幕。初日には約5万