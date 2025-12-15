アイドルグループ・NGT48の大滝友梨亜（30）が15日、自身のXで結婚することを発表した。【写真】幸せ満開！お相手の男性とともに結婚を発表する大滝友梨亜大滝は「私、大滝友梨亜結婚します。入籍は来年の１月になります」と公表。「指輪ずっとつけてると思うので早めに報告させていただきました」とした。続けて「これからも配信や表に立つ活動は続けさせていただきます！」と伝え「今後とも宜しくお願い致します」と結んだ