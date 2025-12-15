歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新し、産後2か月の育児の様子をイラストで表現した絵日記を投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「あと10キロやせたいが母乳できるだけがんばりたいので食事抜いたりはできない」産後の体型変化を絵日記で公開絵日記は、「産後2カ月の母」と題し、「マイナス21キロのままぴた〜っと止まってなぞに維持してしまっている」と自身の体重の変化を明かしています