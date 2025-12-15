東南アジア大会（タイ・バンコク、9〜20日）の陸上男子100ｍ予選（11日）で、タイのプリポル・ブーンソン（19）が、山縣亮太の日本記録を0秒01上回る9秒94（+0.7m）、アジア歴代3位となる好タイムをマークした。9秒94はU20のアジア記録で、U20の世界歴代でも5位。同日に行われた決勝は、10秒00で制し、13日の200ｍもアジア歴代4位の20秒07をマーク、自身のU20アジア記録（20秒19）を更新して優勝した。ブーンソンは5月に韓国で行わ