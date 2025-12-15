フリーアナウンサー羽鳥慎一が、14日放送のニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（午後5時50分）に出演。テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で共演するコメンテーターの玉川徹氏について語った。元ニッポン放送の垣花正、元日本テレビの羽鳥、藤井貴彦の、同期フリーアナ3人による特番。番組では、羽鳥の好感度の高さが話題に。垣花が「羽鳥さんのこと、SNSで悪く言ってるの見たことない」と印象を語ると、羽