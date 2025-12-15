新発田市で15日午後3時半頃、住宅が燃える火事がありました。消防によりますと、火事があったのは新発田市新栄町2の木造2階建ての一般住宅で、1棟が燃えているということです。午後5時時点で消火活動が続いています。 現在、消防車両9台ほどが出動し、消火活動にあたっています。 住人の60代女性が顔面にやけどを負い、病院に搬送されたということです。（15日午後5時30分更新）