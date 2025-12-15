フロントマスクは一本化！スズキは2025年12月15日、軽ハイトワゴン「ワゴンR」の一部仕様変更を実施し、同日より販売を開始しました。【貴重な存在！】これが新ワゴンＲの「5速MT車」です（写真で見る）ワゴンＲは1993年に初代モデルがデビュー。1.5ボックスタイプの軽ハイトワゴンという新ジャンルを開拓し、大ヒットを記録しました。現行ワゴンRは、2017年に登場した6代目モデルであり、2025年で発売から9年目を迎えています