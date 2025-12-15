美容に求められる価値は、いま大きな転換点を迎えています。 目に見える効果や機能だけではなく、心に深く響き、感性そのものを揺さぶる体験へ--。2025年12月12日、東京・銀座に誕生したグローバルフラッグシップ「ポーラ ギンザ」は、そんな時代の変化を象徴する存在です。リニューアルにあたり、ポーラは化粧品を提供する場所という枠を超え、人の内側に眠る「潜在美意識」に働きかける体験空間へと大胆に舵を切りました。2029年