ヤクルトが元中日右腕のウォルターズの獲得を発表した(C)産経新聞社ヤクルトは12月15日、今季限りで中日を自由契約となっていたナッシュ・ウォルターズ投手の獲得を発表した。背番号は「58」に決定した。【動画】池山監督も期待の大砲候補！澤井廉が右翼席へ豪快なアーチ195センチ102キロの大型右腕で、160キロ前後の直球が武器。今季は中日で3試合のみの登板に終わっていた。ウォルターズは球団を通じて「来シーズン、再び