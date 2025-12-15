国土交通省の有識者委員会は12日、令和6年能登半島地震で倒壊した石川県輪島市の7階建てビル「五島屋ビル」について、基礎部分のくいの先端が壊れたことなどによって倒壊した可能性があるとする最終報告書を取りまとめました。石川県輪島市の中心部に1975年からあった「五島屋ビル」は、鉄筋コンクリート造りの地上7階建てで、2024年1月1日の令和6年能登半島地震で片側が大きく沈み込んで横に倒れ、隣りの飲食店が下敷きとなり、こ