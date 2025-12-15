Ｊリーグは１５日、来年２月に開幕する百年構想リーグについて、地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。この日の理事会で決定した。【Ｊ１百年構想リーグ】▼ＥＡＳＴ（１０）鹿島、水戸、浦和、千葉、柏、ＦＣ東京、東京Ｖ、町田、川崎、横浜ＦＭ▼ＷＥＳＴ（１０）清水、名古屋、京都、Ｇ大阪、Ｃ大阪、神戸、岡山、広島、福岡、長崎