姉妹ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春が、第２子妊娠を報告した。１５日までにインスタグラムを更新し、「ツアー初日ありがとうございました！２４日にはカバーアルバムも発売お楽しみに！」と感謝。「さて、わがままリサイタルツアー残り３公演が終わったら２人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします。リリイベも妹に託しました！」と大きくなったおなかを披露し、「本当に今