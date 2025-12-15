全世界142カ国で放送され、25年以上にわたり愛され続けてきた韓国KBSの人気音楽番組『Music Bank』。【写真】『MUSIC BANK』日本公演、DAY1その年末スペシャルとして毎年開催されている『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』が、2025年12月13日・14日の2日間で延べ14万人を動員し、ついに国立競技場で実現した。 2日目に出演したのは全13組。新世代からトップアーティストまでが集結し、DAY-2ならではの熱量を生み出した。